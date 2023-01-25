Анкара, 25 января, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Турецкие сухогрузы Ferahnaz и Tuzla, находящиеся в порту Херсона, пострадали от взрыва снаряда. Об этом 25 января сообщил агентству DHA представитель компании Çakıroğlu Shipping, управляющей судном Ferahnaz, Хусейн Чеби.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Судно «Тузла», пострадало и горит. И до сих пор не было никакого вмешательства», — сказал Чеби.

Он сообщил, что инцидент произошёл 24 января. Ferahnaz получило незначительные повреждения шрапнелью. Судно находится в порту около года, так как застряло из-за начавшихся военных действий.

Чеби отметил, что турецкие корабли не были целью обстрела. Повреждение, которые получили суда, не помешают им выйти море. Данных о пострадавших нет.