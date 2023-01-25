Берн, 25 января, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Швейцария с 25 января вводит в действие девятый пакет санкций, принятый Евросоюзом в отношении России. Об этом было сделано официальное заявление Федерального совета (правительства) страны. В нем отмечается, что действие санкций начнется с 18:00 местного времени 25 января 2023 года

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

«Федеральный совет принял решение о дополнительных санкционных мерах в отношении России. Таким образом, он принимает последние меры, принятые Европейским союзом (ЕС) в рамках девятого пакета санкций», — говорится в заявлении.

Напомним, девятый пакет санкций, принятый Евросоюзом, был введен в действие 16 декабря 2022 года. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что оценивают принятие нового пакета негативно и пообещали разработать ответные меры, обеспечивающие экономические интересы России.