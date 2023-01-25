Вашингтон, 25 января, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Германия не оказывала давление на президента США Джо Байдена по вопросу поставок танков киевскому режиму. Об этом он заявил журналистам 25 января после объявления о решении отправить на Украину танки М1 Abrams.

The White House Джо Байден

«Германия не заставляла меня передумать. Мы хотели убедиться, что мы все вместе», — сказал Байден.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что одобрит поставку немецких танков Leopard 2 на Украину, только если США отправят туда свои «Абрамсы». 25 января в Берлине сообщили, что передадут Киеву 14 танков. Позже Байден объявил об отправке Киеву 31 танка.

Напомним, ранее в Великобритании сообщили, что поставят киевскому режиму 14 танков Challenger 2. Также во Франции пообещали отправить колёсные танки AMX10-RC, не назвав точное количество.