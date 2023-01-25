Вильнюс, 25 января, 2023, 21:17 — ИА Регнум. В Вильнюсе призвали страны Евросоюза понизить статус дипломатических представительств РФ. С призывом последовать примеру прибалтийских стран, уже принявших такое решение, выступил 25 января министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

IMAGO/ Christian Spicker/ ТАСС Габриэлюс Ландсбергис

Он отметил, что Литва выразила поддержку Латвии и Эстонии, понизившим статус дипломатического представительства России в своих странах, присоединившись к Вильнюсу, первым сделавшим этот шаг.

«Призываем другие государства ЕС последовать примеру теперь уже всех стран Балтии», — заявил Ландсбергис журналистам.

Напомним, Эстония, Литва и Латвия на днях объявили о том, что послы России в этих странах должны покинуть их. Вместо посольств теперь в странах Прибалтики будут временные поверенные в делах РФ.