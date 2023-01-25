Вашингтон, 25 января, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки поставят киевскому режиму 31 танк М1 Abrams. Об этом 25 января в ходе телеобращения к согражданам объявил президент США Джо Байден.

U.S. Marine Corps Танк М1 «Абрамс»

«Это не наступательная угроза для России. Наступательной угрозы нет», — добавил Байден.

Он также поблагодарил Великобританию, Германию и Францию за решение поставить танки на Украину. Помимо этого, он поблагодарил другие страны, поставляющие вооружение и боеприпасы киевском режиму.

«Я хочу поблагодарить каждого члена этой коалиции за то, что они продолжают действовать», — добавил президент США.

Напомним, Великобритания пообещала отправить Киеву 14 танков Challenger 2, Германия — Leopard 2. Во Франции не стали называть количество танков AMX10-RC, которое планируется поставить.