Вашингтон, 25 января, 2023, 20:52 — ИА Регнум. США отправит на Украину 31 танк M1 Abrams. Это решение подтвердила представитель американской администрации в ходе брифинга 25 января.

Capt. Albert Jernegan Abrams

Было отмечено, в частности, что в настоящее время начинается работа к процессу поставки военной техники, при этом потребуется большая подготовка и техническая поддержка.

Как подчеркнула чиновница, «танки — сложная система», которая требует большой подготовки, в том числе обучению работы с ними, их обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии. Где будет проводиться подготовка, не заявлено, но точно за пределами Украины, отметили в администрации Белого дома.

Напомним, ранее журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс, сообщая о поставках киевскому режиму 31 танка Abrams, заявила, что «сумма сделки составит $400 млн».