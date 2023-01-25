Париж, 25 января, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Первую партию французских колёсных танков AMX10-RC планируется передать киевскому режиму в феврале. Об этом 25 января сообщил телеканалу France 5 глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.

GautierGadriot Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

«Мы стараемся действовать максимально быстро. Я рассчитываю, что первые поставки будут в начале февраля», — сказал Лекорню.

Он добавил, что не будет называть точное количество танков и их дату доставки на Украину, чтобы эту информацию не использовала российская сторона и не нанесла удар по логистическим узлам, по которым планируется везти технику.

Напомним, ранее в Великобритании сообщили о планах поставить Киеву 14 танков Challenger 2. В Германии пообещали отправить на Украину танки Leopard 2.