Киев, 25 января, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Вопрос поставок Украине танков и других видов вооружения обсудили 25 января Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом глава киевского режима сообщил в своем телеграм-канале.

President.gov.ua Зеленский

По его словам, была обсуждена также «дальнейшая консолидация партнеров для поддержки Украины». Речь идет, в частности, как подчеркнул Зеленский, о «расширении танковой коалиции», а также о решениях по поставкам «принципиально новых видов вооружений».

Помимо этого, был поднят вопрос об «интеграции Украины в НАТО», сообщил Зеленский.

Напомним, ранее, 25 января, состоялся разговор Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого глава киевского режима поблагодарил за решение о поставках Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС. В правительстве Германии также было принято решение о разрешении партнерам Германии передать Украине свои танки.