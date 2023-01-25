Нью-Йорк, США, 25 января, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Россия не может отправить в Сирию удобрения, из-за того что их блокируют в портах стран Евросоюза. Об этом 25 января сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

Council.gov.ru Василий Небензя

«Как выясняется, из-за принятого властями США «акта Цезаря» ввезти их в Сирию невозможно из-за их так называемого двойного назначения», — сказал Небензя.

Он отметил, что ранее представители Сирии и России уже указывали генсеку ООН на эту проблему. Небензя заявил, что Москва рассчитывает получить от ООН конкретные сведения: что организация делает для разрешения ситуации.

Напомним, «акт Цезаря» был принят в США в 2019 году. Он вводит санкции в отношении представителей руководства Сирии. В документе говорится, что это делается якобы в интересах сирийских граждан.