Берлин, 25 января, 2023, 20:15 — ИА Регнум. В немецкой партии «Альтернатива для Германии» считают, что решение о передаче Украине танков Leopard 2 ведет напрямую к третьей мировой войне. Такое мнение высказал 24 января в ходе дебатов в бундестаге сопредседатель АдГ Тино Хрупалла.

Olaf Kosinsky Тино Хрупалла

Он отметил, что такая помощь Берлина не способствует решению конфликта, а лишь затягивает его.

«Они с широко открытыми глазами бегут прямо в открытый огонь, я должен сказать это четко, прямо в третью мировую войну», — заявил лидер партии.

Его поддержал председатель фракции Левой партии (ЛП) в бундестаге Дитмар Барч. Он отметил, что с учетом хорошей подготовки к конфликту российской стороны поставки военной техники Киеву лишь продлевают военные действия.

«Эта война будет продолжать обостряться, и если мы не откажемся от логики войны, будут потеряны еще сотни тысяч жизней», — заявил политик.

Напомним, ранее, комментируя поставки Западом танков для Украины, также заявил о том, что они ведут к третьей мировой войне, французский политик экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Читайте также: Во Франции заговорили о третьей мировой войне после поставок танков Украине