Махачкала, 25 января, 2023, 19:59 — ИА Регнум. В Дагестане врачи республиканского травмцентра борются за жизнь раненного от рук вооруженного бандита мужчины. Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое, тем не менее медики делают всё возможное, сообщили 25 января в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба

«Врачи в эти минуты борются за жизнь раненного при стрельбе на пр. Гамзатова в Махачкале. <…> Состояние оценивается как тяжелое, в центре есть всё необходимое для лечения, и медицинские работники делают всё возможное», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в Махачкале вооруженный бандит открыл стрельбу на проспекте Расула Гамзатова. Был ранен 35-летний мужчина, который получил травмы груди и нижней конечности.

В СМИ также сообщалось о еще одном раненом, что в минздраве никак не комментируют.

По данным МВД, инцидент произошел около 15:00. После случившегося был сразу объявлен план «Перехват». По предварительным данным, личность стрелка установлена, ведется его розыск.