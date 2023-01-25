Ньон, Швейцария, 25 января, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины. Об этом 25 января сообщает пресс-служба союза.

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«Игра состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в столице Греции в среду, 16 августа», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2022 года в Международной федерации футбола и УЕФА сообщили об исключении российских клубов из турниров.