Вашингтон, 25 января, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден по телефону побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о помощи Украине, сообщает 25 января Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В распространенном сообщении Белого дома говорится, что американский президент провел переговоры с европейскими лидерами «в рамках плотной координации по помощи Украине».

Как ранее передавало ИА REGNUM, Соединенные Штаты планируют передать Киеву танки Abrams.

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