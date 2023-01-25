Байден побеседовал с Макроном, Шольцем, Мелони и Сунаком о помощи Украине
Вашингтон, 25 января, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден по телефону побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о помощи Украине, сообщает 25 января Белый дом.
Иван Шилов ИА REGNUM
Джо Байден
В распространенном сообщении Белого дома говорится, что американский президент провел переговоры с европейскими лидерами «в рамках плотной координации по помощи Украине».
Как ранее передавало ИА REGNUM, Соединенные Штаты планируют передать Киеву танки Abrams.
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