Москва, 25 января, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осудил жадность украинских чиновников, которые едва получили одобрение на поставку Киеву танков, тут же заявили, что им нужны еще и самолеты, и подводные лодки.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

Отметив, что «аппетит приходит во время еды», Медведев в своем телеграм-канале, объяснил, почему Украине не нужно всё это вооружение. В частности, подводные лодки не понадобятся, так как у Киева скоро совсем не останется выхода к морю, заметил замглавы Совбеза.

«Скоро у киевского режима вообще не останется моря. Тогда придётся сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную «We all live in a yellow submarine», — заметил Медведев.

Напомним, с просьбой поставить Украине подводные лодки еще летом 2022 года обращался к главе минобороны Германии спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.