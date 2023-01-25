Вена, 25 января, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в феврале. Об этом он сообщил в интервью, опубликованным 25 января газетой Politico.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

Он также заявил, что опасается роста напряжённости в районе Запорожской АЭС.

«Много говорят о более масштабных манёврах и действиях ранней весной или поздней зимой, — сказал Гросси. — Это заставляет меня думать, что любое наращивание бомбардировок и обстрелов, несомненно, увеличит вероятность ядерной аварии».

По мнению главы МАГАТЭ, проблему можно было бы решить, создав зону безопасности вокруг ЗАЭС, но сначала на это должны согласиться Москва и Киев.

Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в районе города Запорожье замечено скопление группировки войск ВСУ численностью 40 тыс. человек. Он заявил, что в этом районе ожидается наступление противника.