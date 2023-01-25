Москва, 25 января, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского выписали из Боткинской больницы, сообщает LiveJournal.

Dmitry Rozhkov Станислав Садальский

«Огромное спасибо врачам Боткинской — обогрели, залатали. А латать было что… В общем, друзья, я снова с вами», — сообщил актер.

Станислав Садальский также заверил поклонников, что спектакль «Скупой папик» в Мурманске состоится 17 и 18 мая, а 6 и 7 февраля он отправляется в Архангельск и Северодвинск.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января актер Станислав Садальский был экстренно госпитализирован в связи с кровотечением.