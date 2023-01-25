Алтайский край, 25 января, 2023, 19:31 — ИА Регнум. В Алтайском крае 25 января произошло ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, которые привели в региональном управлении МВД, число погибших составило три человека.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент с участием трех автомобилей произошел в Красногорском районе вблизи населенного пункта Долина Свободы. На место присшествия выехал районный прокурор и руководство правоохранительных структур. Причины столкновения легковых автомобилей устанавливаются.

В местных СМИ сообщается о как минимум еще о пятерых пострадавших, двое из которых, по словам очевидцев, находятся в тяжелом состоянии.