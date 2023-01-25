Гамильтон, Канада, 25 января, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пока не будет делать объявлений о поставках танков киевскому режиму. Об этом он заявил журналистам 25 января, находясь в Гамильтоне.

President.gov.ua Джастин Трюдо

Его попросили прокомментировать заявление Берлина о решении поставить 14 танков Leopard 2 на Украину.

«Я могу вам сообщить, что мы очень внимательно изучаем вопрос о том, что ещё мы можем сделать для помощи Украине», — сказал Трюдо.

Стоит отметить, что в 2007 году Канада закупила у Германии 82 танка Leopard 2.