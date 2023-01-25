Париж, 25 января, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Франция выведет свои войска из Буркина-Фасо в течение тридцати дней, сообщает Agence France Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Представитель в МИД Франции рассказал агентству, что французское внешнеполитическое ведомство официально получило уведомление от правительства Буркина-Фасо о денонсации соглашения 2018 года. Оно касается статуса французских войск, которые находятся в стране.

«Денонсация вступает в силу через один месяц… Мы будем соблюдать условия соглашения и выполним эту просьбу», — пояснил источник в МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на обвинения президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что Россия причастна к решению властей Буркина-Фасо вывести французские войска. Лавров заявил, что это доказывает, что Париж вмешивается в дела других стран.

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