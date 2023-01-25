Москва, 25 января, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Россия для многих в мире является защитником правды и справедливости. Это придает нашей стране уверенности в её деятельности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем приветствии к участникам XXXI Международных Рождественских образовательных чтений.

Mid.ru Сергей Лавров

Текст обращения был зачитан участникам мероприятия 25 января статс-секретарем — заместителем руководителя российского МИД РФ Евгением Ивановым.

Как было отмечено Лавровым, в настоящее время ситуация в мире остается напряженной. Россия оказалась в условиях развязанной против нее гибридной войны. В такой ситуации необходима опора на базовые ценности, общие для всех мировых религий.

«Многие в мире симпатизируют России и смотрят на нас как на защитников правды и справедливости», — заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что эти симпатии основаны на присущих российскому народу самостоятельности, силе воли, умении держать удар.

Напомним, в настоящее время сам глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находится с рабочей поездкой в Африке. В планах его турне посещение девяти стран. В трех из них он уже побывал, встретившись с главами МИД.