Москва, 25 января, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, расширяющий круг лиц, которые могут быть кандидатами в сельские старосты, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января. Одновременно, согласно принятым изменениям, сельским старостам предоставляется возможность замещать должность депутата представительного органа местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно новой норме, староста сельского населённого пункта назначается представительным органом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населённый пункт, по представлению схода граждан сельского населённого пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населённого пункта и обладающих активным избирательным правом либо имеющих в собственности жилое помещение в данном населённом пункте, рассказала автор поправки депутат Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия»).

Она обратила внимание на то, что в Тульской области по состоянию на 1 ноября 2022 года осуществляют деятельность 1069 сельских старост, из них у 850 сельских старост к марту 2023 года заканчивается срок полномочий.

«При этом около трети из числа действующих сельских старост, имея в собственности жилое помещение, не имеют регистрации по месту жительства на территории населённого пункта, в котором они избраны, следовательно, согласно действующему законодательству, они не могут участвовать в кампании по выдвижению своих кандидатур на новый срок в качестве сельских старост», — отметила парламентарий.

Вместе с тем, по ее словам, это люди, как правило, заслужившие авторитет, уважение и доверие местных жителей, внесшие вклад в развитие той или иной территории и активно взаимодействующие с органами местного самоуправления по решению вопросов локального характера и развития вверенных им территорий.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о новациях при декларировании доходов депутатов и сенаторов, причем не только федеральных, но и в регионах. Этот закон освобождает региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе (то есть и старост), от обязательного ежегодного декларирования своих доходов. Депутаты, работающие без отрыва от основной деятельности, подают декларации как кандидаты в депутаты, после избрания депутатом, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года. Если крупных сделок не совершалось, депутат вместо декларации подаёт уведомление об отсутствии таких сделок.

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