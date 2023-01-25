Мужчина напал на пассажиров поезда в Германии
Берлин, 25 января, 2023, 19:16 — ИА Регнум. В Германии мужчина 25 января напал на пассажиров поезда, идущего из Киля в Гамбург. Об этом сообщает газета Bild.
Иван Шилов ИА REGNUM
Железная дорога
«В региональном экспрессе были ранены по меньшей мере пять человек и убиты двое», — сообщил журналистам представитель федеральной полиции.
По данным журналистов, нападение произошло в поезде или на вокзале в городе Брокштедт.
Сообщается, что подозреваемого задержали.