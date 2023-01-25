Москва, 25 января, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на то, что Эстония будет строго следовать положениям Конвенции ООН по морскому праву. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя угрозы ограничить судоходство для российских судов в прилежащей зоне в Финском заливе.

Mid.ru Представитель МИД РФ Мария Захарова

Мария Захарова пояснила, что установление прилежащей зоны является обычной практикой прибрежных государств, однако Конвенция ООН по морскому праву 1982 года не дает права контролировать и препятствовать судоходству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мария Захарова пояснила, что Запад заранее готовил войну против России, учитывая заявление германского министра иностранных дел Анналены Бербок в ПАСЕ.

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