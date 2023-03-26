Вашингтон, 25 января, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Руководство Соединённых Штатов пытается выставить Россию виновной в конфликте на Украине. В частности, такие заявления делал госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом 25 января заявил бывший кандидат в вице-президенты США от партии зелёных Аджаму Барака.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Энтони Блинкен

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При этом, подчеркнул политик, подобные обвинения исходят от представителей государства, которое не раз применяла насилие по отношению к другим народам и странам с момента своего основания.

«Люди (в американском правительстве. — Ред.) ― опасные психопаты», — подчеркнул Барака.

Он считает, что Украине не более чем «пушечное мясо» для американских элит, которое нужно для реализации их геополитических амбиций.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия спасает людей от геноцида и террора, она не является источником конфликта на Украине. Он подчеркнул, что откровения бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других западных политиков об истинных целях Минских соглашений, а также заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко очевидным образом подтвердили, что конфликт начат не по вине России. По его словам, причина — профинансированный Западом государственный переворот в Киеве в 2014 году.

Американский политолог Джон Миршаймер считает, что вина за конфликт на территории Украины полностью лежит на Вашингтоне, поскольку Россию попытались загнать в угол путём расширения НАТО.