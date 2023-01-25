Тула, 25 января, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Столкновение на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Тульской области микроавтобуса и грузовика, произошедшее 25 января, привело к гибели девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, авария произошла в Ленинском районе в 16:30 на 734-м километре трассы. Столкновение было лобовым.

«Автомобиль Volkswagen Transporter совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с фурой, после чего оба транспортных средства совершили съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в УМВД.

По данным пресс-службы, фура оказалась на микроавтобусе. Установлено, что водитель грузовика был трезв. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.