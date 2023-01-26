Москва, 26 января, 2023, 09:15 — ИА Регнум. В российской столице уже больше двух лет действует программа раздельного накопления отходов. Департамент ЖКХ Москвы напомнил горожанам, которые уже сортируют мусор дома или только планируют начать это делать, о правилах сортировки изделий из металла.

Департамент ЖКХ Москвы Программа раздельного накопления отходов в Москве

«Результаты говорят, что с каждым годом все больше москвичей присоединяются к программе, — отметил руководитель ведомства Вячеслав Торсунов. — В столице наблюдается устойчивая динамика роста объемов собранного вторсырья. Тем не менее, популяризация программы раздельного сбора по-прежнему остается одним из приоритетных направлений. Очень важно, чтобы как можно больше горожан были знакомы с принципами раздельного сбора и понимали, что сортировать отходы — это совсем не сложное, но очень полезное дело».

Большая часть металлических отходов — это вторсырье, которое нужно выбрасывать в синий контейнер вместе с бумагой, картоном, стеклом и пластиком. Речь идет об алюминиевых и жестяных банках, старых крепежных изделиях, кастрюлях, сковородках и металлических столовых приборах. Главное, чтобы эти отходы были чистыми и сухими. В синий контейнер также нужно выкидывать пустые аэрозольные баллончики.

Отработанные батарейки относятся к опасным отходам, поэтому их нельзя выбрасывать в контейнеры во дворе. Эти изделия принимают на утилизацию в эколого-просветительских центрах Москвы. Специальные контейнеры для сбора батареек также установлены во многих супермаркетах и торговых центрах.

Департамент ЖКХ Москвы Программа раздельного накопления отходов в Москве

Нельзя выкидывать в контейнеры поломанную или ненужную технику и электронику. Ее можно продать на запчасти или сдать во время акций, которые проводят в столице несколько раз в год. Нередко вышедшую из строя технику принимают на переработку крупные магазины.

Соблюдение правил сортировки отходов подарит ненужным металлическим изделиям вторую жизнь. После переработки из них изготовят банки, емкости для еды, пленку из фольги, провода, детали автомобилей и электроприборов и многое другое.

Департамент ЖКХ Москвы Программа раздельного накопления отходов в Москве

Подробнее о программе раздельного накопления отходов в Москве и правилах сортировки можно узнать на информационном ресурсе «Чистая-Москва. рф».