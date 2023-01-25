Москва, 25 января, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Отправленные Киеву танки «Леопард» будут уничтожены так же, как «Тигры» и «Пантеры» в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил 25 января глава МВД России Владимир Колокольцев на пленарном заседании XXXI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Советский солдат рядом с подбитым немецким «Тигром». 1943

Глава МВД России подчеркнул, что потомки освободителей мира от фашизма сохраняют память о преступлениях гитлеровцев и бандеровцев на Украине. Они же, по словам Колокольцева, запомнят и сожженные современные «Леопарды».

Владимир Колокольцев подчеркнул, что хозяев киевской верхушки не смущают ни человеческие жертвы, ни героизация фашизма, ни коррупция. Такова цена, по его мнению, услужливой готовности продажной элиты на Украине превратить страну во враждебный России форпост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал верным решение Германии отправить на Украину 14 танков Leopard 2.