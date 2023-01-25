Москва, 25 января, 2023, 18:43 — ИА Регнум. У киевского режима в скором времени не останется выхода к морю. Поэтому ему не нужны подводные лодки. Об этом заявил 25 января заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В своем телеграм-канале он прокомментировал желание киевских начальников о поставках им самолетов и подводных лодок. По мнению Медведева, требование поставить самолеты еще можно как-то понять. А вот что делать с подводными лодками, когда у Украины скоро не останется моря?

«Субмарины — это совсем сильно. Особенно с учётом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — написал Медведев.

Он посмеялся над украинскими деятелями, у которых «разыгрался аппетит» после поставки немецких танков. По словам Медведева, «никчёмные начальнички Малороссии всё время хотят всё больше и больше».

Напомним, ранее, высказываясь о приеме Украины в НАТО, Дмитрий Медведев заявил, что туда её «теперь никто не примет». Он подчеркнул, что «в альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы».