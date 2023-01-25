Вашингтон, 25 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Американские конгрессмены обеспокоились тем, соблюдает ли Россия условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). О своей озабоченности председатели трёх комитетов палаты представителей рассказали в письме в адрес главы Госдепа США Энтони Блинкена, министра обороны США Ллойда Остина и директора национальной разведки Аврила Хэйнса.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Представители комитетов по иностранным делам, по делам вооружённых сил и постоянного комитета по разведке Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майкл Тернер потребовали во внеочередном порядке установить, соблюдает ли Россия обязательства по договору.

«Односторонняя отмена Россией двусторонней консультативной комиссии и отказ возобновить инспекции в рамках СНВ-3 ― ещё один ключевой принцип договора ― в сочетании с другими заявлениями её правительственных чиновников, как минимум, вызывают серьёзную озабоченность по поводу соблюдения Российской Федерацией условий СНВ-3», ― цитирует РИА Новости текст письма.

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Конгрессмены опасаются, что это может повлечь за собой негативные последствия. Также законодатели просят дать оценку эффективности режима верификации СНВ-3, включая двустороннюю комиссию и инспекции на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча по вопросам ДСНВ между Россией и США, запланированная на 29 ноября — 6 декабря 2022 года, перенесена на неопределённый срок. В МИД РФ объяснили причину отмены заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Как отметил заместитель главы ведомства Сергей Рябков, на такое решение повлияла ситуация вокруг Украины и то, что США не захотели считаться с приоритетами России по ряду направлений.