Рим, 25 января, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Ни одна страна не способна сократить собственные оборонные расходы, так как помощь Киеву требует замены запасов вооружений. Такое мнение выразил глава минобороны Италии Гвидо Крозетто, выступая 25 января в парламенте.

Стрингер/РИА Новости Военнослужащие армии Италии на церемонии открытия военных учений Rapid Trident-2017 на Яворовском полигоне в Львовской области

Глава минобороны Италии сообщил о необходимости исключить расходы на оборону из положений европейского Пакта стабильности и роста, который предусматривает ограничения на размер национального долга. Так, по словам Гвидо Крозетто не было бы конкуренции между видами расходов.

По словам итальянского министра, в 2014 году все страны НАТО обязались увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП, и Италия находится на отметке 1,4%.

Ранее газета La Stampa сообщила, что вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что оказывающие помощь киевскому режиму НАТО и Европа не находятся в состоянии войны с Россией.

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