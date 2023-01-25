Белгород, 25 января, 2023, 18:27 — ИА Регнум. На экранах телевизоров жителей Белгородской области 25 января появился лидер киевского режима Владимир Зеленский. По телевидению транслировалось его выступление.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Как сообщили жители региона, это произошло примерно в 16:20 мск на нескольких федеральных каналах, после обращения Зеленского телесигнал пропал.

В правительстве Белгородской области пояснили, что такое стало возможным из-за «несанкционированной замены телесигнала».

«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса», ― пояснили в правительстве региона.

Отмечается, что действиями оперативных дежурных был осуществлён переход на приём сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. В настоящее время причины сбоя устанавливаются.