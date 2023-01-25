Москва, 26 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о новых требованиях к рекламе лекарств разработали депутаты Госдумы во главе с Леонидом Слуцким (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается прописать, что распространение рекламы безрецептурных лекарственных средств не допускается иначе как на специализированных телевизионных каналах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников.

Законопроектом также вносятся изменения, согласно которым требование о продолжительности рекламы и площади кадра устанавливается только в отношении распространения рекламы лекарственных средств при кино — и видеообслуживании.

«Предлагаемый запрет на телевизионных каналах и на радио не ограничит права потребителей на получение информации о представленных на рынке лекарственных средствах, поскольку такую информацию можно будет получить помимо специализированных телевизионных каналов и специальных радиопрограмм, в интернете и других СМИ», — отметил соавтор инициативы глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Парламентарии обратили внимание на излишнее доверие зрителей к рекламе препаратов. Навязчивая реклама лекарственных средств на ТВ и радио, предлагающая чудодейственные лекарства от боли, простуды, гриппа, кашля, аллергии, стресса, для защиты печени, улучшения пищеварения, приводит к тому, что человек начинает заниматься самолечением, в итоге болезнь может приобрести необратимый характер, обеспокоены авторы.

Ранее законопроект о повышенных штрафах до 200 тыс. рублей для фармацевтов за продажу лекарств, подлежащих учёту, без рецепта внесла в Госдуму сенатор Ирина Руковишникова.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о возврате к лицензированию автомобильных перевозок спирта для лекарств и дезинфекции из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству определить потребность в лекарственных препаратах для помощи пострадавшим в ходе СВО на Украине.