Ватикан, 25 января, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Венгрия и Ватикан могут стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине. Готовность в этом выразили 25 января в ходе встречи в Ватикане глава МИД Венгрии Петер Сийярто и секретарь по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Михаил Джапаридзе/РИА Новости Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер

Сообщая о разговоре в соцсети, Сийярто выразил сожаление, что в настоящее время «в международной политике преобладает риторика войны». Он также отметил, что те, кто выступает за мирное урегулирование проблемы, подвергаются критике. Однако это не останавливает сторонников мира, подчеркнул глава венгерского МИД.

«Мы нацелены на построение мира. Мы предлагаем свою помощь, и если в ней есть необходимость, будь то посреднические усилия или организация у себя мирных переговоров, то на нас всегда можно рассчитывать», — заявил Петер Сийярто.

Напомним, в начале января 2023 года Петер Сийярто в ходе пресс-конференции после переговоров с представителем внешнеполитического ведомства Сербии Ивицей Дачичем заявил, что затягивание вооруженного конфликта на Украине противоречит интересам Венгрии и Сербии.

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