Рязань, 25 января, 2023, 18:17 — ИА Регнум. В Рязани сбежал тигр, которого держали на частной территории. Об этом 25 января сообщает ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.

Mos.ru Тигр

«Есть информация, что в Рязани сегодня сбежал тигр», — сообщил собеседник журналистам.

Сообщается, что о проживании хищника в Рязани было известно ранее, сотрудники Росприроднадзора и полиции проводили по этому поводу проверки. С 1 января 2020 года подобных животных держать запрещено, но хозяин заявил, что ему подарили тигра до вступления закона в силу.

«Сейчас главное — поймать тигрицу», — отметили в ведомстве.