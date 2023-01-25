В Киеве жалуются на трудности с нанесением ударов по российским целям
Вашингтон, 25 января, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Войскам киевского режима всё труднее наносить удары по целям ВС России. Об этом заявляют украинские официальные лица, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимных киевских чиновников.
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Они пояснили, что российские военные «учатся на своих ошибках на поле боя и затрудняют попадание украинских ракет по их складам боеприпасов и логистическим узлам». Именно поэтому, отмечают источники, Киеву нужны ракеты большей дальности, которые могут достичь территории России.
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Как подчеркнул представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибиций, российские подразделения продолжат наступления. В Киеве ожидают наступательных действий ВС России весной. Предположительно, основные усилия Москва сфокусирует на Донецком и Луганском регионах.
Как сообщало ИА REGNUM, автор статьи, опубликованной в Asia Times, Стивен Брайен заявил, что призывы лидера киевского режима Владимира Зеленского предоставить украинским военным всё более совершенное оружие свидетельствуют о панике в Киеве. По его мнению, Украина как никогда близка к проигрышу.
Ранее в США выразили готовность обеспечивать Украину той помощью, которая необходима ей для победы над Россией, в том числе способными пролетать большое расстояние ракетами.