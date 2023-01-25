Вашингтон, 25 января, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Войскам киевского режима всё труднее наносить удары по целям ВС России. Об этом заявляют украинские официальные лица, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимных киевских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

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Они пояснили, что российские военные «учатся на своих ошибках на поле боя и затрудняют попадание украинских ракет по их складам боеприпасов и логистическим узлам». Именно поэтому, отмечают источники, Киеву нужны ракеты большей дальности, которые могут достичь территории России.

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Как подчеркнул представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибиций, российские подразделения продолжат наступления. В Киеве ожидают наступательных действий ВС России весной. Предположительно, основные усилия Москва сфокусирует на Донецком и Луганском регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, автор статьи, опубликованной в Asia Times, Стивен Брайен заявил, что призывы лидера киевского режима Владимира Зеленского предоставить украинским военным всё более совершенное оружие свидетельствуют о панике в Киеве. По его мнению, Украина как никогда близка к проигрышу.

Ранее в США выразили готовность обеспечивать Украину той помощью, которая необходима ей для победы над Россией, в том числе способными пролетать большое расстояние ракетами.