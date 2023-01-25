Киев, 25 января, 2023, 18:02 — ИА Регнум. О взрыве в городе Запорожье (контролируется ВСУ) сообщает 25 января телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Местные паблики сообщают о взрыве в Запорожье», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Украине неоднократно объявляли воздушную тревогу, в том числе в подконтрольной ВСУ части Запорожья.

Со своей стороны Минобороны РФ не сообщало о каких-либо ударах по объектам ВСУ или по энергетической инфраструктуре Украины.