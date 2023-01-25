Москва, 25 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев считает, что авторов российских сериалов, критикующих спецоперацию, не заменяют на других, не менее профессиональных, из-за «сознательного желания подкормить кого-то». Об этом он сообщил на расширенном заседании комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

«Я вот смотрю, сериалы у нас постоянно снимают по одним и тем же произведениям», — заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, российские сериалы — это либо продукт, купленный за границей, или уже неоднократно снятые произведения.

Дмитрий Медведев также выступил за создание патриотического контентна для популяризации традиционных ценностей, чтобы «чужеродные элементы» не вытесняли среди россиян понимание истории и традиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц должны на некоторое время «остановить тиканье ядерных часов».

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