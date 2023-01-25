Рубежное, ЛНР, 25 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В результате обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике (ЛНР) было разрушено здание гостиницы. Об этом 25 января сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствие обстрела

«В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением РСЗО HIMARS разрушена придорожная гостиница», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела киевскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) были ранены две мирные жительницы.