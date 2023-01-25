Махачкала, 25 января, 2023, 17:59 — ИА Регнум. В Махачкале произошел конфликт между мужчинами на проспекте Расула Гамзатова. В результате один из его участников ранил другого из огнестрельного оружия. Об этом сообщили 25 января в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«В Махачкале между мужчинами произошёл конфликт, в результате которого один из участников достал оружие и произвел несколько выстрелов. Один пострадавший — 35-летний мужчина с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени, направлен в центральную больницу», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ряда СМИ, раненых было двое. Второй получил переломом челюсти.

Ранее сообщалось, что в столице Дагестана днем разгуливал вооруженный мужчина, стреляя из ружья в воздух. После сообщения об этом очевидцев был объявлен план «Перехват». Личность стрелявшего установлена, его поиски ведутся.