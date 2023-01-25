Брюссель, 25 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер 27 января обратится к правительству своей страны с призывом предоставить киевскому режиму новый пакет военной помощи. Об этом глава минобороны сообщила на телеканале RTL.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press Людивин Дедондер

«Я предложу дополнительную помощь для удовлетворения насущных потребностей украинцев в противовоздушной и противотанковой обороне, а также в боеприпасах», — сказала Дедондер.

Она добавила, что Бельгия не может отправить на Украину танки, так как их ранее продали. Дедондер заявила, что технику можно было бы выкупить, но это бесполезно, потому что танки давно в нерабочем состоянии.

Напомним, в ноябре 2022 года в Бельгии сообщили, что передадут Киеву десять беспилотных подводных аппаратов и две мобильных РХБЗ-лаборатории.