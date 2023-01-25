Горловка, ДНР, 25 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) были ранены две мирные жительницы. Об этом 25 января сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«В результате обстрела горловского посёлка Садовод со стороны украинских боевиков ранены две мирные горловчанки», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского режима обстреляли несколько районов Донецка, а также Александровку, Горловку и Яковлевку.