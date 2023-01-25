Минобороны показало кадры боевой работы Су-25 в зоне спецоперации
Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации
Москва, 25 января, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы российских штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине обнародовало 25 января Минобороны России.
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как пара российских Су-25 взлетает с аэродрома базирования, следует в заданный район на предельно низких высотах, производит пуски ракет и поражает цели.
«Штурмовики Су-25 оказывают круглосуточную огневую поддержку сухопутным подразделениям над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожают объекты неприятеля с заданными координатами в любых метеоусловиях», — говорится в сообщении.
Также один из пилотов рассказал, что благодаря их боевой работе с сухопутными войсками враг несёт огромные потери, а ВС России — продвигаются вперёд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в российском батальоне имени Судоплатова, сформированном в области, большинство военнослужащих из данного региона, но также есть добровольцы из Сербии и Швеции.