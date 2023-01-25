Берлин, 25 января, 2023, 17:47 — ИА Регнум. После решения о поддержке киевского режима немецкими танками Leopard 2 состоялся разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским. Об этом 25 января в ходе выступления в бундестаге сообщил Шольц.

Kay Nietfeld/globallookpress.com Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Он рассказал, что в ходе разговора речь шла о текущей ситуации на Украине и о том, что делает в настоящее время и как будет в дальнейшем действовать Германия.

«Я поговорил с украинским президентом Зеленским и обсудил текущую ситуацию, а также то, что Германия делает и будет делать», — заявил Шольц.

Зеленский после разговора с канцлером выразил благодарность Германии в своем телеграм-канале.

Он написал, что речь шла о поставках техники и дальнейшем расширении военной поддержки, а также о «зеленом свете партнерам на поставку аналогичного оружия».

«Только что в разговоре с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии», — заявил Зеленский.

Напомним, ранее правительство ФРГ объявило о решении направить Украине 14 танков Leopard 2. Также передадут свои танки Киеву партнеры Германии.

Читайте также: Правительство Германии приняло решение о поставке Киеву 14 танков Leopard 2