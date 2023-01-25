Москва, 25 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В Госдуме проходит показ популярного фильма «Чебурашка», и хотя это всё же другой Чебурашка, но и он полюбился зрителям, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023 Чебурашка

«Чебурашка — это не персонаж, который кого-то побеждает, это персонаж, который в себя влюбляет. Зрители его любят. Наша задача — предложить нашим зрителям других персонажей и вызвать у них эмоции, которые ведут к созиданию. Любовь — это такое чувство», — отметил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Персонаж полюбился детям и взрослым, спрос рождает предложение — и на прилавках появились подделки. В итоге Роскачество решило провести внеплановую проверку качества этих изделий из-за участившихся негативных отзывов со стороны родительских сообществ.

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В этом смысле успех Чебурашки сравнивают с успехом персонажа хоррор-игры Хагги Вагги.

«Лицензионные, официальные Чубурашки существуют и не первый день. Я могу призвать всех поклонников персонажа не полениться и поискать именно того Чебурашку, который похож сам на себя и произведен официально. Шлейф успеха выглядит в том числе и так — появляется большое количество контрафактной продукции», — сказал Машковцев.

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Малый зал, где проходят круглые столы и парламентские слушания, полон зрителей. Вместимость зала порядка 250 мест, желающих попасть на просмотр было намного больше, всем места не хватало.

«У нас есть такая традиция, ступени, когда зал переполнен, используются в качестве мест, где можно присесть. Поэтому — проходите, присаживайтесь», — приглашала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

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Напомним, что фильм «Чебурашка» собрал в кинотеатре более 5 млрд рублей.

В Госдуме действует «Парламентский киноклуб», который получил имя режиссера Станислава Говорухина.