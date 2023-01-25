Киев, 25 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины и в Киеве вечером 25 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В Киеве воздушная тревога была объявлена в 17:19 мск. В 17:20 мск этот режим ввели в Киевской, Кировоградской и Житомирской области.

В 17:21 мск воздушная тревога была объявлена в Черкасской области, в 17:22 мск — в Николаевской и Черниговской областях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воздушная тревога во всех регионах Украины дважды объявлялась 25 января.