В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 25 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины и в Киеве вечером 25 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
В Киеве воздушная тревога была объявлена в 17:19 мск. В 17:20 мск этот режим ввели в Киевской, Кировоградской и Житомирской области.
В 17:21 мск воздушная тревога была объявлена в Черкасской области, в 17:22 мск — в Николаевской и Черниговской областях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, воздушная тревога во всех регионах Украины дважды объявлялась 25 января.