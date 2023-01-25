Москва, 25 января, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в приветствии участникам Международных рождественских образовательных чтений напомнил, что сувернитет государства зависит в первую очередь от сбережения исторической памяти.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Убежден, успешное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность напрямую зависят от сбережения нашей исторической памяти, духовных основ и нравственных ценностей, воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма», — говорится в заявлении главы государства.

Уточняется, что приветствие Владимира Путина зачитал его представитель в ЦФО Игорь Щеголев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее студентка МГУ имени М. В. Ломоносова обратилась к президенту Владимир Путину с просьбой взять ее на работу в администрацию.