Вашингтон, 25 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 25 января выступит с заявлением, посвящённым поддержке Киеву. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Стрингер/РИА Новости Владимир Зеленский и Джо Байден

«Президент выступит с заявлением по продолжению помощи Украине», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выступление назначено на 12:00 по местному времени (20:00 мск).

Напомним, 24 января телеканал Al Jazeera, ссылаясь на неназванного представителя администрации США, сообщил, что Байден якобы готов объявить о решении Вашингтона поставлять Киеву американские танки Abrams.