Донецк, 25 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского режима обстреляли несколько районов Донецка, а также Александровку, Горловку и Яковлевку. Об этом 25 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Валерий Мельников/РИА Новости Следы обстрела со сторон украинских войск на доме в Донецке

Отмечается, что обстрел Александровки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 11:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 13:45 ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 мм, в 15:22 и 15:25 — дважды по шесть снарядов калибра 155 мм по Горловке, в 16:15 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и в 16:30 — ещё шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Горловка ДНР полностью остался без электричества в результате обстрела со стороны киевских нацистов.