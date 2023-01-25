Варшава, 25 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В настоящее время у мирового сообщества есть шанс «на долгие годы подавить имперские устремления России». И Германии этим необходимо воспользоваться. В противном случае «будущие поколения этого не простят». Об этом в беседе с газетой Fakt заявил бывший президент Польши Лех Валенса.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Лех Валенса

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Политик обратился к Берлину с призывом раз и навсегда решить «русскую проблему».

«Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией. У нас больше не будет такого шанса», ― подчеркнул Валенса.

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Он также считает, что нужно «разобраться» сначала с Россией, а потом и с Китаем.

Бывший глава Польши выступил за сильное пропагандистское воздействие непосредственно на российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Польши Лех Валенса ранее заявил о необходимости «поднять восстание» живущих в России 60 народов с целью её раздробления. Он также призвал сократить численность населения России до 50 млн человек.