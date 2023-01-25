Тегеран, 25 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Власти Ирана в качестве ответных мер приняли решение включить в санкционные списки 30 физических лиц и четыре организации в Великобритании и на территории стран ЕС, сообщает Tasnim.

Rouzbeh Fouladi/globallookpress.com Насер Канаани

Уточняется, что под иранские санкции попали более двадцати физических лиц и три европейские организации, а также восемь человек и одна организация из Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что решительно осуждает действия Евросоюза и Великобритании по введению санкций против иранских физических и юридических лиц.